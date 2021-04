Notbetreuung in Schulen und Kitas in Schwäbisch Gmünd wird von vielen genutzt

In den Schulen in Schwäbisch Gmünd gibt es schon seit einiger Zeit eine Notbetreuung, in den Kitas seit Mittwoch. Und sie wird von vielen Eltern und Alleinerziehenden gerne angenommen.

Mittwoch, 21. April 2021

Das Angebot wird rege genutzt: „Im Schnitt kommen 40 bis 50 Prozent der Kinder, die normalerweise die Kitas im Stadtgebiet besuchen, in die Notbetreuung. In den Grundschulen mit Sekundastufe 2 kommt die Hälfte de Schülerinnen und Schüler, die sonst die Schulen besuchen.





Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport, und Daniela Maschka-​Dengler, geschäftsführende Schulleiterin der Gmünder Grund-​, Haupt und Realschulen, berichten am 22 . April in der Rems-​Zeitung, wie es aktuell um die Notbetreuung in Kitas und Schulen in Schwäbisch Gmünd steht.



