Stadtgarten-​Gastronomie neu verpachtet

Von links: Fabian Verdenik, Hannes Barth und Philipp Jordan. Foto: sv

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd hat in nichtöffentlicher Sitzung am Mittwoch die Gastronomie im Congress-​Centrum Stadtgarten an eine GmbH mit Philipp Jordan und Fabian Verdenik als geschäftsführende Gesellschafter und dem Gmünder Gastronom Hannes Barth als Berater und GmbH-​Partner zur Pacht übergeben.

Mittwoch, 21. April 2021

Nicole Beuther

Die Ausschreibung für eine Neuverpachtung wurde notwendig, da der Vertrag mit dem bestehenden Pächter nicht weitergeführt wurde.Das Gremium gibt damit einem jungen, motivierten Team auch mit lokaler Erfahrung eine Chance. Die beiden jungen Gastro– und Eventexperten bringen professionelle Erfahrungen aus vielen Bereichen mit: Derin Gmünd geborene Fabian Verdenik ist derzeit Guest Relations Manager der Lanxess-​Arena in Köln, bringt Erfahrungen als Mitarbeiter in der früheren Stadtgarten-​Gastronomie mit und war unter anderem auch Restaurantleiter des Restaurants am Rathaus „Bella Rosa“ in Heubach. Auch derin Leverkusen geborene Philipp Jordan ist derzeit in Köln im Bereich Gastro und Nahrungsmittel tätig.GmbH-​Partner Hannes Barth ist mit seinen Gastronomie-​Angeboten „Paradies“ in Gmünd, „Hirsch“ in Bettringen und dem Biergarten Zeiselberg in der Region kein Unbekannter.Die Stadträtinnen und Stadträte zeigten sich von der vorgestellten Bewerbung überzeugt; die neuen Pächter wollen jetzt schnell ihr Konzept mit neuen Ideen und regionaler Ausrichtung auch der Öffentlichkeit vorstellen und möglichst zeitnah im Stadtgarten in Gmünd loslegen.

