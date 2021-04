Ein Quartett des TV Wetzgau turnt in Basel

Trainer Paul Schneider blickt in diesen Tagen gespannt nach Basel, werden dort doch die Europameisterschaften mit vier Bundesligaturnern des TV Wetzgau ausgetragen. Andreas Toba und Glenn Trebing gehören dem deutschen Team an, zudem gehen die beiden spanischen TVW-​Turner Nestor Abad sowie Neuzugang Mir Nikolau bei dieser EM an den Start.

Ein hochkarätiger ausländischer Turner, der in diesem Jahr wieder in der Bundesliga für den TV Wetzgau zum Einsatz kommen soll, wird derweil bei dieser EM fehlen. Artur Dalaloyan fällt verletzungsbedingt aus. „Er hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen und kann deshalb nicht teilnehmen“, erklärt Paul Schneider.





„Wir freuen uns, dass Toba, Trebing und die zwei ausländischen Turner den TV Wetzgau in Basel vertreten“, sagt Paul Schneider. „Fast die Hälfte unserer Mannschaft ist dadurch bei dieser Europameisterschaft dabei“, fügt der TVW-​Cheftrainer hinzu. Er selbst hätte am liebsten vor Ort mit seinen vier Bundesligaturnern mitgefiebert, doch in Basel sind keine Zuschauer gelassen.

