Fußball-​Bezirkstag findet online statt

Foto: RZ

Eigentlich hätte man sich im Aalener Stadion zu einer Open-​Air-​Veranstaltung getroffen. Jetzt haben sich der Württembergische Fußballverband und der Bezirk Ostwürttemberg aber dafür entschieden, den Fußball-​Bezirkstag online abzuhalten. So werden sich die Vereinsvertreter am Freitag, 7 . Mai, nur auf dem Bildschirm sehen können. Die Voraussetzungen für die Teilnahme müssen die Vereine schaffen, indem sie ihre jeweiligen Vertreter beim Bezirk benennen.

Donnerstag, 22. April 2021

Alex Vogt

59 Sekunden Lesedauer



Am Freitag,. Mai, umUhr startet der Bezirkstag des Fußballbezirks Ostwürttemberg per Videokonferenz. Auch die Tagesordnung wird sich verändern, denn der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ zum Beispiel wird leer bleiben. Ehrungen ohne Applaus machen keinen Sinn, weshalb diese auf einen späteren Zeitpunkt und anderen Ort verschoben werden.Um die Teilnahme zu ermöglichen, müssen die Vereine bis spätestens. April ihre Vertreter beim Bezirk benennen. Die dazu notwendige Kommunikation findet über das WFV-​Postfach statt. Auch Anträge, die die Vereine stellen wollen, müssen spätestensTage vorher schriftlich mit Begründung beim Bezirksvorsitzenden Jens-​Peter Schuller eingereicht werden.Erst einen Tag vor dem digitalen Bezirkstag erhalten die angemeldeten Vereinsvertreter per E-​Mail die Zugangsdaten zur Videokonferenz inklusive eines persönlichen Wahlcodes. Dass dieses vom WFV gewählte Online-​Format funktioniert, haben bereits die ersten digitalen Bezirkstage und mehrere Schiedsrichter-​Hauptversammlungen gezeigt.„Natürlich wäre eine Veranstaltung in Präsenz deutlich besser gewesen, weil nur dort wirklich diskutiert werden kann“, sagt Schuller. Nichtsdestotrotz werden am Bezirkstag auch digital wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Deshalb hofft der Bezirksvorsitzende auf eine rege Beteiligung aller Vereine des Fußballbezirks Ostwürttemberg.

