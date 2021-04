Gmünd im Schwanenglück: Nesthocker sind die Vierlinge nicht

Kaum zwei Tage alt, haben die Vierlinge von Schwanenpaar Helga und Georg vor großer Zuschauerkulisse am Donnerstag im Remspark bereits ihren ersten Schwimmausflug unternommen.

Donnerstag, 22. April 2021

Heino Schütte

Also Nesthocker sind die Küken gewiss nicht, vielmehr folgten sie Mama und Papa ohne Widerrede, als diese am Donnerstag mit Geschnatter und Geschubse zum ersten Schwimmkurs aufriefen. Nun ist auch die Streitfrage vom Geburtstag geklärt, ob es sich um Fünf– oder Vierlinge handelt. Auch der ehrenamtliche Schwanenbeauftragte Hans Stollenmaier gab am Donnerstagmorgen offiziell die Zahlbekannt. Viele Spaziergänger zog es am Donnerstag zum Remspark, um teils mit Ferngläsern ausgerüstet das herzige Geschehen zu beobachten. Natürlich wird zwischen den Ausflügen in den Fluten noch viel gekuschelt im Nest.

