Rabiater Biker: Erst „Stinkefinger“ dann auch noch Rangelei

Zu einem heftigen Streit ist es am Mittwoch zwischen einem Mountainbiker und zwei Autofahrern gekommen. Das Ganze begann mit einem „Stinkefinger“ bei Bettringen und mündete in eine körperliche Auseinandersetzung bei Waldstetten. Die Polizei sucht den Biker und Zeugen.

Donnerstag, 22. April 2021

GegenUhr, so die Schilderung der Polizei, befuhren zwei befreundete PKW-​Lenker hintereinander die Lindenhofstraße zwischen Unterbettringen und Waldstetten. An der Kreuzung zur Karl-​Benz-​Straße wurde dem vorausfahrenden-​jährigen PKW-​Lenker von einem Radfahrer die Vorfahrt genommen, so dass dieser sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Der-​jährige forderte daraufhin den Radfahrer auf anzuhalten. Dieser streckte dem Autofahrer einen „Stinkefinger“ entgegen und setzte seine Fahrt fort. Daraufhin verfolgten die beiden Freunde den Radler und konnten diesen an einem Kreisverkehr, kurz vor Ortsbeginn Waldstetten, zum Anhalten bringen. Hier entwickelte sich sofort ein Streitgespräch, welches in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Bei dieser Auseinandersetzung wurde der-​Jährige leicht verletzt. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Waldstetten. Er war etwaJahre alt und hatte eine normale Statur. Er war mit einem schwarzen Radhelm und einem roten Rad-​Shirt bekleidet. Zudem war er mit einem Mountain-​Bike unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer/​in Verbindung zu setzen.

