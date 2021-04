In Mutlangen ist kein Intensivbett mehr frei

Im Gesundheitsausschuss des Kreistags hat Professor Ulrich Solzbach, der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Mut gemacht: Ende Mai wird sich nach seiner Ansicht die Situation an den Kliniken dank der Impfkampagne deutlich entspannen. Über die aktuelle Situation hat Viktor Turad mit ihm gesprochen.

Freitag, 23. April 2021

Aktuell ist im Mutlanger Stauferklinikum kein Intensivbett mehr frei. Dort liegen neun Covid-​Betroffene, von denen sechs beatmet werden müssen. Auch in Ellwangen gibt es keine freien Intensivbetten mehr. Einzig in Aalen stehen noch drei zur Verfügung. „Die Beschäftigten arbeiten am Anschlag“, sagt Prof. Solzbach im Interview. Welche Fragen wir noch mit dem Klinik-​Chef besprochen haben, ist in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung zu lesen.

