Ortschaftsratssitzung in Großdeinbach

Am Donnerstagabend traf sich der Großdeinbacher Ortschaftsrat in der Gemeindehalle zur Sitzung. Bei der Bürgerfragestunde kam die Planung einer Hütte am Buhlplatz zur Sprache. Dann ging es um die Bebauung des Baugebiets Holder II. „Die Erschließung läuft derzeit zügig voran“, meinte Ortsvorsteher Gerd Zischka. Es besteht die Zielsetzung, in den Ortsteilen außerhalb der Kernstadt die Wohnflächen nach dem Grundsatz des Eigenbedarfs zu entwickeln.

Freitag, 23. April 2021

Celestino Piazza, Geschäftsführer der Vereinigten Wohnungsbau Gesellschaft (VGW) gab zu der Bebauung ausführlich Auskunft. Die Bebauung eines weiteren Teils des Gebiets übernimmt der Bauverein. Entstehen sollen, laut Piazza, Doppel– und Reihenhäuser in Form von sogenannten Generationenhäusern für junge Familien und ältere Menschen. Wie sich die VGW eine Bebauung des Gebiets vorstellt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. April.

