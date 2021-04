Polizei: Falschfahrer lassen sich nicht verhindern

Am Mittwoch hat die Polizei auf der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Essingen einen Geisterfahrer aus dem Verkehr gezogen. Nicht zum ersten Mal war auf der Bundesstraße ein Falschfahrer unterwegs.

„Verhindern lässt sich das letztlich nicht, denn es geht immer ein Fehlverhalten des einzelnen Fahrers voraus — versehentlich oder im schlimmsten Fall sogar vorsätzlich“, sagt Holger Bienert vom Polizeipräsidium Aalen.





Wie sich die Zahl der Einsätze wegen Geisterfahrern entwickelt hat und warum der Autofahrer am vergangenen Mittwoch möglicherweise zum Falschfahrer wurde, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



