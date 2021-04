Bundesnotbremse seit Samstag im Rems-​Murr-​Kreis

Nachdem die Bundesnotbremse nun beschlossen wurde, stellt der Rems-​Murr-​Kreis offiziell fest, dass der Schwellenwert 165 bereits an mehr als drei Tagen in Folge überschritten wurde. Die Bundesnotbremse gilt somit im Rems-​Murr-​Kreis seit Samstag, 24 . April, teilt die Kreisverwaltung mit.

Samstag, 24. April 2021

Thorsten Vaas

Landrat Dr. Richard Sigel hatte Schulen, Kitas und Tageseltern sowie die Städte und Gemeinden bereits am Donnerstagnachmittag in einem Schreiben vorgewarnt, dass es aller Voraussicht zu einer Schließung der Schulen und Kitas ab Montag kommen wird. Am Samstag hat das Land Baden-​Württemberg die generellen Regeln und die Notbremsen-​Regelung an die bundeseinheitlichen Vorgaben und das novellierte Infektionsschutzgesetz angepasst. Unter anderem in Bezug auf Schulen und Kitas:







Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7 -​Tage-​Inzidenz von über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen im jeweiligen Stadt– oder Landkreis in den Wechselunterricht gehen.







Allgemeinbildende Schulen müssen nun ab einer 7 -​Tage-​Inzidenz von über 165 an drei aufeinander folgenden Tagen im jeweiligen Stadt– oder Landkreis in den Distanzunterricht gehen.





Für die Klassenstufen 1 bis 7 wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Kitas, Kindergärten und Kindertagesbetreuungen dürfen ab einer 7 -​Tage-​Inzidenz von über 165 an drei aufeinander folgenden Tagen im jeweiligen Stadt– oder Landkreis nur noch Notbetreuung anbieten.







Weitere Informationen und die aktuellen Änderungen der Corona-​Verordnung finden sich unter www​.baden​-wuert​tem​berg​.de

