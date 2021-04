Wie die Aktion Saubere Ostalb funktioniert

Foto: Manfred Laduch

Der Mülleimer, einer von mehreren am Parkplatz Taubental, ist leer. Dennoch liegen im Umkreis von fünf Metern eine Getränkedose, eine leere Zigarettenschachtel (und natürlich Dutzende von Kippen), ein Saft-​Tetrapak sowie das „Trend-​Wegwerfprodukt“ unserer Tage: eine Corona-​Maske. Wer das alles wegräumt? Die Aktion Saubere Ostalb.

Samstag, 24. April 2021

Manfred Laduch

38 Sekunden Lesedauer



42

Fast-​Food-​Becher im Straßengraben, Müllberge vor Glas-​, Dosen– und Altkleidercontainern, Scherben und Zigarettenkippen auf Spielplätzen und vermüllte Landschaften in der Flur – diese Bilder gibt es im Ostalbkreis leider viel zu oft und es werden immer mehr. „Es ist Zeit zum Umdenken und zum Handeln, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern“, sagt Landrat Dr. Joachim Bläse. Aus diesem Grund hat der Ostalbkreis in Zusammenarbeit mit seinenStädten und Gemeinden sowie der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) die gemeinsame Initiative „Saubere Ostalb“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Ostalb, sauberer und lebenswerter zu machen. Die Reportage in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung beschäftigt sich mit der Aktion und stellt zwei ehrenamtliche Helfer vor.

