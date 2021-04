Zwei neue Fahrzeuge für die Wetzgauer Feuerwehr

Foto: Marcus Menzel

Mit gleich zwei neuen Fahrzeugen glänzt nun die Wetzgauer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd: das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS und der neue Gerätewagen Logistik 2 wurden am Freitag vorgestellt. Am 1 . Mai soll eine offizielle Einweihung erfolgen – allerdings nur online

Samstag, 24. April 2021

Marcus Menzel

Bestellt wurden zwei Fahrgestelle vom Typ Mercedes Benz AtegoAF, die Beladung lieferte die Firma Albert Ziegler GmbH, den Aufbau des Löschgruppenfahrzeugs LFKatS übernahm die Rosenbauer AG und den Aufbau des Gerätewagen Logistikdie Lentner GmbH. Die Stadt Schwäbisch Gmünd investiert in den Brandschutz am Standort Rehnenhof/​Wetzgau damit insgesamt rundEuro. Mehr über die neuen Fahrzeuge lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. April–

