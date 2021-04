Aggressiver Masken-​Gegner: Nach Beschwerde einen schwerbehinderten Mann niedergeschlagen

Symbolfoto: hs

Die Polizei in der Region fahndet nach einem rabiaten Masken-​Verweigerer. Dieser hatte am Samstagabend in Heidenheim einen 64 -​jährigen schwerbehinderten Mann niedergeschlagen, offenbar nur weil dieser beim Einkaufen sein Gegenüber auf die Masken-​Pflicht hingewiesen hatte.

Sonntag, 25. April 2021

Heino Schütte

37 Sekunden Lesedauer



17

30

64

30

30

185

Am Samstagabend gegenUhr, so die Darstellung der Polizei, war der-​Jährige in einem Discounter zum Einkaufen. Er wies einen ca.-​jährigen Kunden auf die Maskenpflicht hin. Dieser wurde gegenüber dem älteren Mann aggressiv und schubste ihn nach hinten weg. Der schwerbehinderte Mann stürzte dadurch. Doch damit war nicht genug. Der-​Jährige kniete sich auf den Oberkörper des am Boden liegenden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der Schläger (Beschreibung ca.cm groß, weiße Hautfarbe, Rastalocken) verließ den Markt und ging mit seinem Fahrrad flüchtig. Die Ermittlungen dar Polizei dauern noch an. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

263 Aufrufe

148 Wörter

1 Stunde Online



