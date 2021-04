Brand in Straßdorf: Aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Symbolfoto: hs

Schreck am Sonntag zur Mittagszeit im Neubaugebiet Käppelesäcker in Straßdorf: An einem erst kürzlich bezogenen Wohnhaus waren Flammen und viel Rauch zu sehen.

Sonntag, 25. April 2021

Heino Schütte

28 Sekunden Lesedauer



Wie gut, wenn man aufmerksame Menschen um sich herum, dazu sogar einen Feuerwehrmann in der Nachbarschaft weiß. Weil im betroffenen Haus niemand daheim, griff der Feuerwehr-​Nachbar gleich mit mehreren Feuerlöschern zur Tat, während andere die Brandschützer alarmierten und in die richtige Straße einwiesen. Die Polizei berichtet, dass an einer Garage und in Wohnhausnähe aus bislang noch ungeklärten Gründen ein Holzpalettenstapel und Baumaterial in Brand geraten waren. Durch Aufmerksamkeit und beherztes Eingreifen der Nachbarn wurde Schlimmeres verhindert, die Feuerwehr konnte sich auf Nachlöscharbeiten beschränken. Am Gebäude sind nur Rußschäden zu beklagen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



342 Aufrufe

115 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb