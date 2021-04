EM-​Finale am Reck: Toba holt Silber

Foto: RZ-​Archiv

Bei der Kunstturn-​Europameisterschaft in Basel hat sich Andreas Toba im Finale am Reck an diesem Sonntag eine Medaille sichern können. Der deutsche Nationalturner vom Bundesligisten TV Wetzgau verdiente sich EM-​Silber hinter David Belyavskiy aus Russland und vor Adem Asil aus der Türkei.

Sonntag, 25. April 2021

Alex Vogt

Als Qualifikationsbester war Andreas Toba in das EM-​Gerätefinale am Königsgerät in Basel gegangen. Es war gleichzeitig das erste Finale überhaupt bei einer Europameisterschaft für den-​Jährigen vom TV Wetzgau. Toba startete als Zweiter in dieses Finale der besten acht Teilnehmer und leistete sich bei seiner Übung keinen Patzer. MitPunkten – in der Qualifikation hatte erPunkte erreicht – übernahm er zwischenzeitlich die Führung und war damit klar auf Medaillenkurs. Der drittletzte Finalteilnehmer, David Belyavskiy aus Russland, erhielt für seine ÜbungPunkte und zog damit noch vorbei auf Platz eins. Dennoch konnte sich Andreas Toba am Ende über die EM-​Silbermedaille am Reck freuen.

