Starke Polizeikräfte im Einsatz: Auch Landkreis Heidenheim untersagt Querdenken-​Demo

Vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens und der Auslastung der Intensivbetten ist jetzt auch in Heidenheim eine Demonstration der Querdenken-​Bewegung von den Behörden untersagt worden.

Sonntag, 25. April 2021

bisPersonen hatten die Veranstalter unter dem Motto „Kinder und die Vereinbarkeit der aktuellen Maßnahmen des Infektionsschutzes“ zur Demo angemeldet. Die für Samstag angemeldete Kundgebung und Demonstrationszug wurde , so geht aus einer Pressemitteilung der Polizei, hervor, sei durch das Landratsamt Heidenheim untersagt worden. Die Polizei habe dafür gesorgt, dass die Verbotsverfügung Bestand hatte. Unterstützung habe das Polizeipräsidium Ulm durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz (Bereitschaftspolizei) aus Göppingen erhalten. Die Bürgerinnen und Bürger in Heidenheim hielten sich nach Angaben der Einsatzleitung an die Verbotsverfügung und es seien keine „vorschriftswidrigen Ansammlungen“ festgestellt worden.

