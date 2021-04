TSV Essingen verpflichtet zwei neue Torhüter

Beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen wird sich in der neuen Saison zumindest teilweise etwas auf der Torhüterposition verändern. Jerome Weisheit wird sich einem Oberligisten anschließen, wie der Sportliche Leiter Frank Sigle zu Protokoll gab, und Heiko Fuchs wird die Essinger nach dieser Saison ebenfalls wieder verlassen. Die konkreten Ziele sind bei beiden noch unbekannt.

In diesem Zuge konnte Sigle aber nun bereits zwei Neuzugänge präsentieren: Der-​jährige Kilian Kleinhenz schließt sich von der Udes VfR Aalen dem TSV Essingen an und der-​jährige Alexander Michalik wechselt vom SGV Freiberg ins Schönbrunnenstadion.Jonas Gebauer hat bereits verlängert beim TSV und wird aller Voraussicht nach mit Michalik um die Nummer eins konkurrieren. „Das entscheiden am Ende natürlich die Trainer. Wir sind jetzt erst einmal froh, dass wir mit drei Schlussleuten in die neue Runde starten können“, sagt Sigle. Kleinhenz soll allmählich an die Aktiven herangeführt werden. Er ist noch sowohl für die A-​Junioren spielberechtigt und soll andererseits auch in der zweiten Mannschaft Spielpraxis bei den Senioren sammeln. „Er ist ein großes Torwarttalent, war auch schon in der Fußballschule bei unserem Co-​Trainer Thomas Traub. Traub und auch unser Ex-​Schlussmann Lars Eisenmann sind überzeugt von seinem Talent“, verrät Sigle.Michalik kommt aus dem Waiblinger Raum, wo mittlerweile mehrere Spieler des TSV herkommen. Die Pendelei in den Schönbrunnen stellt hier somit keine Probleme dar, verrät Sigle. Beim SGV Freiberg durfte Michalik schon höherklassige Luft schnuppern. „Mit ihm haben wir wieder einen starken Schlussmann dazugewinnen können“, freut sich Sigle, der sich mittlerweile damit abgefunden hat, dass die Saison abgebrochen wurde. „Natürlich habe auch ich mich geärgert, das ist doch logisch. Aber das bringt ja nichts mehr, wir können es ja ohnehin nicht ändern. Ich bin mittlerweile wieder so weit, dass ich mich auf die neue Runde freue, wann immer auch das in welcher Form sein wird. Unsere Mannschaft ist auf jeden Fall bereit und mindestens genauso stark wie in der abgebrochenen vergangenen Saison“, so Sigle.

