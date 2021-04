Verschärfte Maskenpflicht im ÖPNV

Foto: nb

Mit Beginn der Corona-​Notbremse gelten auch für die öffentlichen Verkehrsmittel bundesweit neue Regeln. Seit Samstag muss auch im Ostalbkreis in Bus und Bahn eine FFP 2 -​Maske oder KN 95 bzw. N 95 -​Maske getragen werden – medizinische OP-​Masken reichen daher nicht mehr aus.

Montag, 26. April 2021

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



2

100

Die neue, für Fahrgäste verschärfte Maskenregelung gilt auch für Kinder, die das siebte Lebensjahr überschritten haben. Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht während der Fahrt mit Bus und Bahn sowie beim Aufenthalt in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und an Bushaltestellen. Das Tragen einer FFP-​Maske bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist ab einer Inzidenz vonverpflichtend.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



112 Aufrufe

97 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb