Zweiter Rettungsweg für das Alte Schulhaus in Mögglingen

Mit der Sanierung Mitte der 90 er-​Jahre wurde das Alte Schulhaus in Mögglingen aus dem Dornröschenschlaf geholt. Seitdem hat der Stellenwert des Gebäudes enorm zugenommen. 2019 dann die Hiobsbotschaft: Die Kulturbühne im oberen Stockwerk muss gesperrt werden, ein zweiter Rettungsweg wird benötigt. Die entsprechenden Maßnahmen erfolgen in diesen Tagen.

Montag, 26. April 2021

Nicole Beuther

Ende März wurde mit den Maßnahmen begonnen, bis Ende Juni wird mit dem Abschluss der Maßnahmen gerechnet.





Was bei den Arbeiten beachtet werden muss und weshalb auch dem Mögglinger Gemeinderat die jetzige Lösung die liebste war, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



