Änderung bei Corona-​Maßnahmen in Kitas

Screenshot: marcus Menzel

Am Dienstag fand ein digitaler Medientermin gemeinsam mit den OBs von Aalen und Gmünd, Thilo Rentschler und Richard Arnold, zur Frage der Testpflicht in Kindergärten, Maskenpflichten bei Erzieherinnen und Erziehern und den Corona-​Maßnahmen der beiden Städte im Ostalbkreis statt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas ändert sich ab dem 28 . April etwas grundlegend.

Dienstag, 27. April 2021

Marcus Menzel

„Die beiden großen Städte im Ostalbkreis, Aalen und Gmünd, haben enorm hohe Inzidenz-​Werte. Nämlich vonbeziehungsweise“, meinte Richard Arnold. „Wenn es in den großen Städten besser wird, wird es auch im gesamten Kreis besser, deshalb müsse man handeln“, meinte Arnold. Der Spielraum bei gewissen Inzidenzwerten sei nun durch das Bundesinfektionsgesetz ins Stein gemeißelt und man strebe Werte unter, besser nochan, sonst laufe man Gefahr, dass es sogar zu Ausgangsbeschränkungen am Tage in den nächsten Wochen kommen könnte. Ansatzpunkt für die Anstrengungen die Werte zu senken, sieht Arnold bei den Kindertagesstätten. Was genau die Oberbürgermeister bekannt gaben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. April.

