Gmünder Filiale der BW-​Bank schließt

Foto: smm

Etliche Filialen der BW-​Bank werden bis Ende 2022 geschlossen, unter anderem auch jener Standort in der Ledergasse in Schwäbisch Gmünd.

Dienstag, 27. April 2021

Nicole Beuther

Geplant sei die Schließung zum Ende des dritten Quartals 2022 , erklärt Pressesprecher Alexander Braun auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.





Was die Schließung dieser und weiterer Filialen für Mitarbeiter und Beschäftigte bedeutet, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



