Klaus Bender wird neuer Trainer der WSG ALLOWA

Foto: WSG ALLOWA

Nach dem überraschenden Ausscheiden von Tim Kutschera, der auf eigenen Wunsch von seinem Traineramt bei den Verbandsliga-​Handballerinnen der WSG Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen zurückgetreten ist, haben die Vereinsverantwortlichen mit Klaus Bender relativ zügig einen neuen Trainer verpflichten können.

Dienstag, 27. April 2021

Alex Vogt

54 Sekunden Lesedauer



2019

20

Die WSG ALLOWA erlebte mit Kutschera sehr erfolgreiche zwei Spielzeiten. Im ersten Jahr sprang die Vizemeisterschaft in der Landesliga heraus und in der Saison/​schaffte man als Landesligameister die gleichzeitige Qualifikation für die neue Verbandsliga. Kutscheras Entschluss, nach dieser abgebrochenen Corona-​Saison aufzuhören, brachte die Vereinsverantwortlichen in eine recht prekäre Lage. Glücklicherweise wurde man bei der intensiven Trainersuche fündig und sich mit Klaus Bender schnell einig.Für die WSG Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen ist Bender kein Unbekannter. Er spielte einige Jahre sehr erfolgreich beim TSV Alfdorf und danach noch zwei Jahre lang beim SV Remshalden, bevor er beim TSV Asperg seinen Einstand als Männertrainer gab. Danach folgten die ersten Erfahrungen als Frauencoach bei Steinheim/​Murr in der Landesliga, ehe er sich der HSG Cannstatt/​Münster/​Max-​Eyth-​See anschloss, für die er in den vergangenen drei Spielzeiten, ebenfalls in der Landesliga, als Trainer verantwortlich war.Gemeinsam mit Co-​Trainer Zlatko Sos und Torwarttrainer Ralf Babel, die weiterhin dem WSG-​Trainerteam angehören werden, erwartet Bender von seiner neuen Mannschaft absoluten Einsatz und auch die Bereitschaft, junge Spielerinnen zu integrieren. Er hofft natürlich, an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen zu können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



158 Aufrufe

216 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb