Stefan Schmidt bewirbt sich als OB-​Kandidat

Foto: privat

Für den Posten des Aalener Oberbürgermeisters gibt es einen fünften Bewerber. Nach Angaben der Stadt hat Stefan Schmidt aus Alfdorf seine Unterlagen eingereicht.

Dienstag, 27. April 2021

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



2020

40

4

25

Schmidt wird nach eigenen Angaben von der Partei Die Basis unterstützt. Er hat im Herbst für die Landtagswahl, damals für die junge Partei „Wir“, kandidiert.Schmidt betreibt in Alfdorf das Restaurant Seehof und hatte in der Vergangenheit mehrere Protest-​Veranstaltungen gegen Corona-​Maßnahmen organisiert. So liefen bei einer Demo in Alfdorf im November rundDemonstranten in Marschformationen, weißen Schutzanzügen, einer roten Armbinde mit einem schwarzen „C“ darauf sowie Fackeln durch die Straßen.Die Oberbürgermeisterwahl findet am. Juli statt. Falls eine Neuwahl notwendig sein wird, soll sie am. Juli stattfinden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



137 Aufrufe

115 Wörter

37 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb