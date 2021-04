Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Symbolfoto: Heino Schütte

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 1 . 45 Uhr, geriet der Schuppen eines landwirtschaftlichen Anwesens im Grauhöfle bei Sulzbach-​Laufen in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Mittwoch, 28. April 2021

Manfred Laduch

Sowohl der Dachstuhl als auch das obere Stockwerk des Wohnhauses brannten in der Folge komplett aus. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Feuerwehren Gaildorf und Sulzbach/​Laufen waren über mehrere Stunden mitEinsatzkräften undFahrzeugen im Löscheinsatz. Der Sachschaden dürfte sich auf ca.Euro belaufen. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

