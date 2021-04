Impfungen in der Schwerzerhalle jetzt für über 70 -​Jährige

Das Impfangebot in der Schwerzerhalle in Gmünd wird von Donnerstag an auch auf über 70 -​Jährige mit dem Wohnsitz in Gmünd ausgeweitet. Bislang konnten hier vor Ort die über 80 -​Jährigen ihre Corona-​Impfung erhalten.

Mittwoch, 28. April 2021

Nicole Beuther

Das Konzept der Impfungen vor Ort wird damit nun auch auf die nächste Altersgruppe ausgeweitet. Wie bereits beim ersten Impfdurchgang in Gmünd gibt es klare Rahmenbedingungen für eine Anmeldung. Das Angebot geht nur an Personen, die noch nicht erst-​geimpft sind; in Gmünd erfolgt dann die Erst– und Zweitimpfung zusammen. Als Kriterium gilt hier neben einem Erstwohnsitz in Gmünd ausschließlich das Alter überJahre. Alle anderen Impfberechtigungen müssen in der Terminabstimmung über die anderen Anmeldewege (telefonisch unter, online oder beim Hausarzt) abgeklärt werden. Beginn der Impfungen ist am Donnerstag,. April; die Impfungen gehen bis zum. Mai.

