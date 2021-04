Tests auf dem Marktplatz — 117 Bürger am ersten Testtag

Das Testangebot in Gmünd nimmt weiter zu. Neben den DRK-​Tests auf dem Schießtalplatz und den vielen weiteren Testangeboten finden nun auch regelmäßig Tests auf dem Marktplatz statt. Ein Angebot, das gut angenommen wird – am Mittwoch kamen 117 Bürger.

Mittwoch, 28. April 2021

Nicole Beuther

Warum es auch Geimpften wichtig ist, das Angebot in Anspruch zu nehmen und wo in Gmünd außerdem getestet wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Auch wenn eine Terminreservierung nicht notwendig ist, bildete sich zu keinem Zeitpunkt eine Schlange.

