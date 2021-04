DGB-​Kundgebung in Schwäbisch Gmünd steht auf der Kippe

Screenshot: RZ

Acht neue Todesfälle. An einem Tag. Mittlerweile sind 345 Menschen im Ostalbkreis mit und an Covid-​ 19 verstorben. Das geht aus dem Lagebericht des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag hervor. Mehr als 40 Prozent aller Intensivbetten im Kreis sind mit Covid-​ 19 -​Patientinnen und –Patienten belegt. Um die steigende Zahl von Neuinfektionen in den Griff zu bekommen, kündigt das Aalener Landratsamt zum Wochenende hin verstärkte Kontrollen an. Ob die DGB-​Kundgebung auf dem Schwäbisch Gmünder Johannisplatz stattfindet, entscheidet sich am Freitag.

Donnerstag, 29. April 2021

Thorsten Vaas

2 Minuten 7 Sekunden Lesedauer



11

1170

116

117

70

234

39

255

9678

135

14

009

172

109

42

15

093

76

0

50

70

234

370

0

53







Eine Liste der Stellen, die im Ostalbkreis kosten– und anlasslose Bürgertestungen durchführen, gibt es auf der Homepage des Landratsamts

Polizei und Ordnungsämter seien im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-​Regeln und Quarantänevorschriften zu überwachen, schreibt die Landkreisverwaltung in einer Medienmitteilung. Erst am Mittwoch appellierten Landrat Joachim Bläse, Ulrich Solzbach als Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb, die Oberbürgermeister und Bürgermeister des Landkreises an die Solidarität und Einsicht der Bevölkerung, um die Infektionszahlen zu senken. Ein wichtiger Punkt dabei: Kontakte minimieren.Wie passt das beispielsweise zur Mai-​Kundgebung des DGB, die am Samstag umUhr auf dem Schwäbisch Gmünder Johannisplatz stattfinden soll? Darüber diskutiert der Deutsche Gewerkschaftsbund am Freitag. Schon vor einiger Zeit haben die Organisatoren die dazugehörige Demonstration abgesagt, übrig geblieben ist die Kundgebung, bei der DGB-​Kreisvorsitzender Peter Yay-​Müller, Loui Bertram, Betriebsratsvorsitzender des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd, Thimo Schabel, Betriebsratsvorsitzender Andritz Ritz, und Michael Deusch, Vorsitzender Junge GEW Ostwürttemberg, sprechen sollen. „Ich denke, dass unser Hygienekonzept eine sichere Veranstaltung zulässt“, sagt Kai Burmeister, Erster Bevollmächtigter (kommissarisch) der IG Metall. Doch die Lage auf der Ostalb habe sich zugespitzt. Angesichts steigender Zahlen wolle man am Freitag entscheiden, ob die Kundgebung stattfinden kann, so Burmeister weiter. Das Motto der Veranstaltung, „Solidarität ist Zukunft“, heiße nämlich auch: „Solidarität ist Gegenwart“.Unterdessen kommen aus dem Aalener Landratsamt auch gute Nachrichten. Das Aalener Kreisimpfzentrum (KIZ) bekommt eine Sonderration Biontech-​Impfstoff, sodass „weitere Impftermine vom Ostalbkreis zur Verfügung gestellt werden, die online oder über die Impftermin-​Hotlinegebucht werden können“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Zudem habe die Landkreisverwaltung mit den Mobilen Impfteams aus Stuttgart ein zusätzliches wohnortnahes Impfangebot für über-​Jährige organisiert. Dieses Wochenende werden in der Bopfinger StauferhalleMenschen geimpft, in weiteren Kommunen werde dieser Service vorbereitet.Insgesamt haben nach Angaben der KreisverwaltungMenschen im KIZ und von Mobilen Impfteams eine Erstimpfung,eine Zweit– und damit eine vollständige Impfung erhalten. InArztpraxen des Ostalbkreises seien weitereMenschen einmal undzum zweiten Mal geimpft worden. Weitere Bürgerinnen und Bürger hätten in einem Zentralen oder Kreisimpfzentrum außerhalb des Ostalbkreises ihren Impfschutz bekommen.Auch die zweite Säule der Pandemiebekämpfung, das freiwillige und anlasslose Testen, nehme aus Sicht der Verwaltung weiter Fahrt auf. „Inzwischen führenStellen in denStädten und Gemeinden Bürgertestungen durch, auf die jeder ein Mal in der Woche Anspruch hat.“ In der vergangenen Woche seienTests durchgeführt worden, davon seienoderProzent positiv gewesen. „Insgesamt gab es seit Anfang MärzBürgertests, von denenoderProzent ein positives Ergebnis erbrachten“, schreibt das Landratsamt weiter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



193 Aufrufe

509 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb