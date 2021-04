Oberliga-​Saison wird annulliert – ohne Auf– und Absteiger

Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission mit Vertretern der drei Fußballverbände des Landes (Baden, Südbaden und Württemberg) haben an diesem Donnerstag den Beschluss gefasst, den Spielbetrieb in der Oberliga Baden-​Württemberg der Herren in der Saison 2020 /​ 21 nicht wieder aufzunehmen. Die beendete Runde ist damit annulliert mit der Folge, dass es insbesondere weder Auf– noch Absteiger gibt.

Donnerstag, 29. April 2021

Alex Vogt

Mit der Entscheidung ist außerdem gewährleistet, dass die Oberliga Baden-​Württemberg der Herren gleich behandelt wird wie die Spielklassen auf Landesverbandsebene, die bereits am 9 . April beendet und annulliert wurden. Als Grundlage für den Beschluss der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest GbR diente nach einer ersten internen Prüfung auch ein externes Rechtsgutachten.



Weiterhin offen ist, wie mit den Oberligen der Frauen und der Jugend im Detail verfahren wird. Hierzu laufen derzeit noch die Abstimmungen, insbesondere in Bezug auf die übergeordneten Spielklassen.

Grundlage für den Beschluss ist §Nr.. der WFV-​Spielordnung. Die Vereine der Oberliga Baden-​Württemberg wurden über die Entscheidung informiert. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs kam nicht mehr in Betracht, da nach der derzeitigen Verfügungslage nahezu sämtlichen Oberligisten seit Monaten und auch weiterhin ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen untersagt ist. Spätester Termin für eine Rückkehr in den Spielbetrieb mit der Chance, zumindest noch die Vorrunde abschließen zu können, wäre der. Mai. Eine angemessene Vorbereitung bis zu diesem Stichtag ist aber nicht mehr möglich.Dem Beschluss zur Beendigung und Annullierung der Oberliga-​Spielzeit vorausgegangen war ein Beschluss der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest GbR, unter den gegebenen Umständen keine Aufsteiger aus der Oberliga Baden-​Württemberg, der Hessenliga und der Oberliga Rheinland-​Pfalz/​Saar aufzunehmen. Die Begründung leitet sich aus der fehlenden sportlichen Qualifikation ab, da keine der Oberligen nur annäherndProzent der im jeweiligen Spielmodus vorgesehenen Spiele absolviert hat. Die Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest verringert sich in der Saison/​entsprechend auf zwei Vereine.In der Oberliga Baden-​Württemberg haben dieVereine derzeit erst elf bisvon insgesamtzu absolvierenden Spieltagen bestritten. Die Hessenliga wurde nach Durchführung von elf bis zwölf von insgesamtSpieltagen vorzeitig durch Abbruch beendet. Die Oberliga Rheinland-​Pfalz/​Saar spielt in der Spielzeit/​in einem besonderen Spielmodus mit zwei Staffeln (Nord und Süd) zu je zwölf Mannschaften. Die Saison wurde abgebrochen, nachdem die Teilnehmer zwischen sechs und neun vonSpielen der Vorrunde absolviert hatten. Entsprechend wird den bisherigen sportlichen Leistungen in den drei Oberligen kein hinreichender Aussagewert für die Ermittlung von Aufsteigern beigemessen.Im Rahmen der Interessenabwägung fand zudem Berücksichtigung, dass die Regionalliga Südwest GbR auch eine Rücksichtnahme– und Fürsorgepflicht gegenüber den Teilnehmern der Regionalliga Südwest trifft, deren Möglichkeit zum Klassenerhalt im Zusammenhang mit den Aufstiegsmöglichkeiten aus den nachgeordneten Oberligen steht. In die Entscheidung der Regionalliga Südwest GbR fließt zudem das Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung für die beteiligten Regional– und Landesverbände ein, gerade auch im Rahmen der pandemiebedingten Sonderregelungen für die Spielzeit/​. Entscheidend ist deshalb, dass der Aufstieg in die Regionalliga Südwest für alle drei Oberligen einheitlich geregelt wird, so dass es keine Ungleichbehandlungen innerhalb der gleichen Spielklasse gibt.

