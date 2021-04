Am Hohenstaufen: Mit „Husquarna Supermoto“ halsbrecherisch auf Zweirad-​Tour

Die Polizei hat am Karfreitag zwischen Hohenstaufen und Göppingen eine offenbar halsbrecherische Hochgeschwindigkeitstour eines Motorradfahrers stoppen können. Der Biker musste seinen Führerschein sofort abgeben.

Samstag, 03. April 2021

Heino Schütte

GegenUhr war derjährige Biker mit seiner „Husquarna Supermoto“ von Hohenstaufen in Richtung Göppingen unterwegs. Dabei fuhr er „konsequent mit ca.km/​h und überholte rücksichtslos“, so O-​Ton Polizei. Der „Supermoto“-Raser ließ Autos, andere Motorräder und Fahrräder hinter sich. Etliche Verkehrsteilnehmer mussten teilweise abbremsen und ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Bei der Polizei gingen Notrufe ein. Eine Zivilstreife konnte den offensichtlich völlig durchgedrehten Biker in der Hohenstaufenstraße in Göppingen stoppen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten an dessen Maschine zudem diverse technische Mängel fest. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Die Göppinger Polizei (Tel./​) sucht nun weitere Zeugen, insbesondere den Fahrer eines weißen Sprinters mit Firmenlogo.

