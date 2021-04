Erste Online-​Hauptversammlung der Gmünder Schiedsrichtergruppe

Foto: Dürr

Das hat es in der 102 -​jährigen Geschichte der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd bisher noch nicht gegeben. Am Dienstag, 19 Uhr, steigt coronabedingt erstmals eine Hauptversammlung online. Obmann Frank Dürr wird sich für eine Wiederwahl und seine dann insgesamt fünfte Amtsperiode zur Verfügung stellen.

Die Corona-​Pandemie sorgt dafür, dass der Amateurfußball seit Ende Oktoberruht. Seither können die hiesigen Schiedsrichter ihrer eigentlichen Hauptaufgabe, Fußballspiele zu leiten, nicht mehr nachgehen. „Seit Ende Oktober läuft nicht mehr viel bei uns“, erklärt der Gmünder Schiedsrichterobmann Frank Dürr. Mitunter weil durch die Pandemie bei der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Gmünd derzeit nahezu alles ruht, war es für Dürr „keine große Überlegung, ob ich weitermache oder nicht.“So wird er sich bei der Online-​Hauptversammlung am Dienstag zur Wiederwahl stellen, möchte dann in seine fünfte Amtsperiode als Gmünder Obmann starten. „Das wäre nicht unbedingt förderlich, wenn es in solch schwierigen Zeiten große personelle Veränderungen geben würde“, möchte Frank Dürr an der Spitze der Gmünder Schiedsrichter auch in den nächsten drei Jahren Kontinuität verkörpern. Denn: „Unser Ziel lautet, weiterhin ein verlässlicher Partner für die Vereine zu sein. Das waren wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer – das soll auch so bleiben.“

