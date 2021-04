In Oberbettringen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Karfreitag in Oberbettringen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war er mit seiner Yamaha viel zu schnell unterwegs.

Samstag, 03. April 2021

Heino Schütte

GegenUhr, so schreibt die Polizei zum Unfallhergang, befuhr eine-​jährige Skoda-​Fahrerin die Hölderinstraße in Oberbettringen und wollte in die Straße In der Vorstadt nach links abbiegen. Hierbei übersah sie zunächst einen von links mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit herannahenden Yamaha-​Fahrer. Die Skoda – Fahrerin konnte noch in der Fahrbahnmitte anhalten. Der-​jährige Motorradfahrer wich nach links aus, kam hierbei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordungsgemäß geparkten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Mazda auf ein dahinter stehendes Elektrofahrzeug geschoben. Der Motorradfahrer wurde über den Lenker und den Mazda hinweg abgeworfen, fiel gegen einen nachfolgend ebenfalls geparkten Jeep Cherokee und verletzte sich hierbei schwer. An der Yamaha entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rundEuro, am MazdaEuro, am ElektrofahrzeugEuro und am JeepEuro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes wurde von der Polizei von einer überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers ausgegangen, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Gutachter hinzugezogen wurde.

