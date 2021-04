Lesestoff aus allen Bereichen des Lebens

Was passiert gerade in der großen Politik? Was läuft in kleinen Ortschaften auf dem Land? Die Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung bietet wieder sehr viel Lesestoff aus allen Bereichen des Lebens!

Samstag, 03. April 2021

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Ob Koalitionsgespräche im Land, aktuelle Verfügungen in Sachen Corona oder der Wunsch des Heubacher Bürgermeisters, als Chef ins Aalener Rathaus zu wechseln; ob Gedanken zum religiösen Inhalt des Osterfestes oder Neues aus dem Sport und dem Vereinsleben: was auch immer passiert — die RZ berichtet darüber aktuell, fundiert und verlässlich. Darüber hinaus gibt es Rätselspaß, Unterhaltung und Lifestyle.







Liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie sich von der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung begleiten durch das lange Oster-​Wochenende!



