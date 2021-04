Besuch bei einer Prostituierten in Gmünd: Polizei prüft Geschichte

Foto: str

Polizisten des Schwäbisch Gmünder Reviers haben am Donnerstag kurz nach 23 Uhr einen Mann in Gewahrsam genommen, der angab, bei einer Prostituierten gewesen zu sein. Noch prüft die Polizei die Geschichte des 34 -​Jährigen. Sollte sie stimmen, muss auch die Dame aus dem Rotlichtmilieu mit Konsequenzen rechnen.

Freitag, 30. April 2021

Thorsten Vaas

50 Sekunden Lesedauer



34

34

34

Nach Angaben des-​Jährigen hätten sich er und die Prostituierte gestritten, nachdem er ihre Dienste in Anspruch genommen hatte. Nach Angaben der Polizei sei der Mann daraufhin der Wohnung verwiesen worden. Minutenlang soll laut Zeugen gegen die Haustüre geschlagen, geschrien und um Einlass gebeten haben. Als ein unbeteiligter Anwohner den renitenten Mann aufforderte, den Lärm zu unterlassen, „wurde er von dem-​Jährigen tätlich angegriffen“, heißt es im Polizeibericht. Danach habe der wohl angetrunkene Mann im Hinterhof in der Baldungstraße gegen ein Auto getreten und einen Roller umgeworfen. Von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd wurde er in Gewahrsam genommen, da nicht davon auszugehen war, dass Ruhe einkehren wird. „Die Kollegen versuchen rauszubekommen, was an dieser Darstellung dran ist“, sagt ein Sprecher des Aalener Polizeipräsidiums. Denn noch beruhe die Nachricht nur auf der Aussage des-​Jährigen. Sollte tatsächlich ein Besuch bei einer Prostituierten stattgefunden haben, werde auch gegen die Frau ermittelt. Denn laut Corona-​Verordnung ist Prostitution derzeit nicht erlaubt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



205 Aufrufe

203 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb