DGB: Maikundgebung in Schwäbisch Gmünd findet statt

Screenshot: RZ

Die Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds findet am Samstag auf dem Schwäbisch Gmünder Johannisplatz statt. Das bestätigt Peter Yay-​Müller, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall. Man wolle das Feld nicht den Querdenkern überlassen.

Freitag, 30. April 2021

Thorsten Vaas

Wäre es ein normales Jahr, würden gut und gerneMenschen zur Maikundgebung nach Schwäbisch Gmünd kommen. Dochmacht die Corona-​Pandemie der DGB-​Aktion einen Strich durch die Rechnung, zumindest mussten die Organisatoren vieles streichen, was ursprünglich geplant war: Schon vor Wochen wurde die Demonstration abgesagt, übrig geblieben ist die Kundgebung abUhr auf dem Johannisplatz, die nun ebenfalls an verschärfte Auflagen des Ordnungsamts angepasst wird. So werden am Samstag drei statt vier Rednern am Mikro stehen, auch die Live-​Musik wurde abgesagt. So beschränkt sich der Kreis der Redner auf Peter Yay-​Müller, Loui Bertram, Betriebsratsvorsitzender des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd, und Michael Deusch, Vorsitzender Junge GEW Ostwürttemberg.Stattsollen nun bloßbisGäste kommen. Peter Yay-​Müller hofft, dass die Telefonkette funktioniert. Zudem werde der DGB FFP-​Masken ausgeben und Schnelltests anbieten. „Wir wollen zeigen, dass Demokratie funktioniert und das Feld nicht den Querdenkern überlassen“, sagt Yay-​Müller auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.

