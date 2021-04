Motorradkontrollen am Wochenende

Foto: Niko Korte, pixelio

Für viele Biker hat die Motorradsaison bereits begonnen. Um schweren Unfällen vorzubeugen, wird die Polizei auch an diesem Wochenende auf den beliebten „Motorradstrecken“ im Rems-​Murr-​Kreis unterwegs sein und entsprechende Kontrollen, auch zur Überwachung der Geschwindigkeiten, durchführen.

Freitag, 30. April 2021

Nicole Beuther

45 Sekunden Lesedauer



429

65

351

1819

„Leider besteht für die Zweiradfahrer ein sehr hohes Risiko, bei Verkehrsunfällen schwer oder tödlich verletzt zu werden“, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Im letzten Jahr registrierte das Polizeipräsidium Aalenschwere Motorradunfälle.Prozent dieser Unfälle waren auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Und beiUnfällen wurden Unfallbeteiligte verletzt. Sechs dieser Motorradfahrer ließen im zurückliegenden Jahr auf der Straße ihr Leben. „Jedes Einzelschicksal ist eines zu viel, weshalb die Verkehrsbehörden und Polizei alles daran setzen, diese schweren Unfälle zu verhindern.“ In diesem Jahr war im Rems-​Murr-​Kreis ein Streckenabschnitt auf der Kreisstraßeim Bereich der Gemeinde Spiegelberg wieder sehr unfallträchtig. Zwei Motorradfahrer schätzten jeweils die Kurvenverläufe falsch ein und stürzten bei nicht den Straßenverhältnissen angepassten Geschwindigkeiten. Beide wurden bei den Unfällen schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden. „Bitte fahrt vorsichtig“, mahnt die Polizei Aalen und wünscht ein schönes unfallfreies Maiwochenende.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



171 Aufrufe

181 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb