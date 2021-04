PH-​Studentin hat Unicef-​Hochschulgruppe gegründet

Als Yvonne Sanwald begann, sich für die Unicef zu engagieren, war sie gerade mal 14 Jahre alt. Heute, zehn Jahre später, studiert die Spraitbacherin im vierten Semester Kindheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und sie ist Gründerin und Leiterin der Unicef-​Hochschulgruppe.

Sanwalds Ziel ist es, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Nicht nur Studierende, sondern auch Teilnehmer der Seniorenhochschule, Dozenten, Studierende anderer Hochschulen sowie Auszubildende und Berufseinsteiger der Region. Die erste Aktion, die digitale Social Media-​Aktion zur „#NiemalsGewalt-​Kampagne“ von Unicef, findet heute statt – am Tag der gewaltfreien Erziehung.





Was vor zehn Jahren der Anlass war für Sanwalds Engagement, warum es ihr so wichtig ist, weiterzumachen und weshalb ihr die heutige Aktion so am Herzen liegt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



