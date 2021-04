Streitigkeiten führen zu Polizeieinsatz

Zu Streitigkeiten zwischen einem 34 -​Jährigen und einer Dame des Rotlichtmilieus kam es in Gmünd, nachdem der Mann die Dienste der Frau in Anspruch genommen hatte. Er wurde daraufhin der Wohnung verwiesen. Zeugenaussagen zufolge schlug der Mann danach minutenlang gegen die Haustüre, schrie herum und begehrte Einlass.

Als ein unbeteiligter Anwohner den renitenten Mann aufforderte, den Lärm zu unterlassen, wurde er von dem-​Jährigen tätlich angegriffen. Im weiteren Verlauf begab sich der wohl angetrunkene Mann in einen Hinterhof in der Baldungstraße, wo er gegen einen Pkw trat und einen Roller umwarf. Von Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd wurde der-​Jährige in Polizeigewahrsam genommen, da nicht davon auszugehen war, dass Ruhe einkehren wird. Beim Ausführen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die eingesetzten Polizeibeamten.

