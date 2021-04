TV Straßdorf verlängert mit dem Trainerteam der zweiten Mannschaft

Foto: Kessler

Der Fußball-​A-​Ligist TV Straßdorf hat nun auch für seine zweite Mannschaft die Weichen für die neue Saison gestellt: Denis Kreissl, der bereits seit zwei Jahren in Straßdorf als Trainer tätig ist, wird das Kreisliga-​B-​Team auch in der kommenden Saison trainieren.

Freitag, 30. April 2021

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Unterstützt wird Kreissl bei der zweiten Mannschaft des TV Straßdorf weiterhin von seinem langjährigen Co-​Trainer Sven Geiger. Ebenfalls für eine weitere Spielzeit hat Matthias Gruca, Torwarttrainer der aktiven Straßdorfer Fußballer, zugesagt.TVS-​Teammanager Lars Warschke sagt zu den Verlängerungen: „Uns freut es sehr, dass wir in der zweiten Mannschaft auf der Trainerbank für Kontinuität sorgen konnten und sich Denis Kreissl und Sven Geiger weiter in bewährter und motivierter Weise um unsere zweite Mannschaft und das Reserveteam kümmern. Dass wir mit Matthias Gruca weiterhin einen erstklassigen Torwarttrainer in unseren Reihen haben, rundet unsere Trainerplanungen für die nächste Saison ab.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



104 Aufrufe

139 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb