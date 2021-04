An Realschule: Sinnlose Zerstörungswut verursacht hohen Sachschaden

Symbolfoto: hs

An der Reinhold-​Nägele-​Realschule in Weinstadt-​Endersbach haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag gewütet und hohen Sachschaden angerichtet.

Sonntag, 04. April 2021

Heino Schütte

16 Sekunden Lesedauer



8000

Wie die Polizei berichtet, sind zwei Eingangstüren beschädigt worden. Ein Mülleimer wurde herausgerissen und gegen ein Fenster geschleudert. Metallpoller wurden aus dem Boden gerissen und Äste von Bäumen abgebrochen. Auch auf dem danebenliegenden Skaterpark wurden Flaschen auf den Boden geworfen. Der Sachschaden beträgt rundEuro.

