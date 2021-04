Radfahrer verunglückt: Rettungshubschrauber am „Kaisersträßle“ im Einsatz

Schwere Verletzungen hat ein 66 -​jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall am Samstag zwischen Oberkirneck und Lindenbronn(„Kaiserssträßle“) bei Lorch erlitten.

Sonntag, 04. April 2021

Wie die Polizei mitteilt, war der Radler am Samstag kurz nachUhr in einer Gruppe unterwegs, als er in einer Kurve bei einem Schalt– und Bremsvorgang stürzte. Obwohl der Verunglückte einen Helm trug, wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Bremsschlauch an der hinteren Scheibenbremse des Fahrrads gerissen war. Unklar ist noch, ob es sich um einen Schaden vor oder nach dem Unfall handelt.

