Am „Car-​Friday": Polizei geht massiv gegen lautstarke Tuning– und Poser-​Szene vor

Der Polizei im Raum Göppingen und besonders auch im Bereich der kreisübergreifenden Bergstrecken am Hohenstaufen und Rechberg ist am sogenannten „Car-​Friday“ ein erfolgreicher Schlag gegen die illegale Szene von Posern, Tunern und Möchtegern-​Rennfahrern gelungen.

Montag, 05. April 2021

Der Hintergrund: Bundesweit hat sich der sonst ruhige und auch staatlich geschützte Karfreitag leider zu jenem Tag entwickelt, an dem sich die Tuning– und Poser-​Szene zu Treffs verabredet und auch verbotene Autorennen veranstaltet werden. In den Gemeinde– und Ortschaftsräten in und bei Göppingen, Maitis, Hohenstaufen sowie auch Rechberg und Wißgoldingen ist es zudem immer wieder ein ärgerliches Thema, dass sowohl durch ultrasportliche Auto– als auch Motorradfahrer unnötige Lärm– und andere Belästigungen ausgelöst werden. Am „Car-​Friday“ wurden nun dort mit einem uniformierten und zivilen Großaufgebot der Polizei Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Einige Verkehrsteilnehmer mussten auf der Stelle ihren Führerschein abliefern oder ihre manipulierten Fahrzeuge abstellen.

