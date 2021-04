TSB Gmünd verpflichtet Torwarttalent Devin Immer

Immer mehr nimmt der neue, sehr junge Kader des Handball-​Oberligisten TSB Gmünd für die kommende Saison Gestalt an. Auf einer ganz wichtigen Position konnte der TSB nun eine echte Verstärkung mit Zukunftspotenzial an Land ziehen: Der erst 17 -​jährige Tormann Devin Immer folgt seinem Teamkollegen Eric Zimmermann ins Remstal und wird per Zweitspielrecht gleichzeitig ein weiteres Jahr für die Bundesliga-​A-​Junioren von Frisch Auf Göppingen auflaufen.

„Es war mein Ziel, unbedingt schon im zweiten A-​Jugendjahr in eine Aktivenmannschaft auf hohem Niveau hereinschnuppern zu können“, erklärt Devin Immer, der künftig der jüngste Akteur im TSB-​Kader sein wird. An Motivation mangelt es dem Nachwuchsmann, der Frisch-​Auf-​Keeper Daniel Rebmann sowie Nationaltorwart Andreas Wolff als seine Vorbilder nennt, ohnehin nicht.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 6 . April.



Sein Werdegang ist kurz, aber bemerkenswert. Gerade einmal fünf Jahre ist es her, dass Devin Immer, der zuvor auch eine Zeit lang Fußball spielte, seine Liebe zum Handball entdeckte. Seitdem geht es für den in Göppingen lebenden Teenager, der sich aktuell auf die bevorstehenden Abiturprüfungen vorbereitet, im Steilflug nach oben. In der Saison/​stellte er erstmals überbezirklich sein Können unter Beweis. Und zwar in der Baden-​Württemberg-​Oberliga der B-​Junioren, in der er mit Frisch Auf als Tabellenfünfter abschloss. Im vergangenen Oktober erlebte derMeter große Keeper dann für drei Spieltage seine Feuertaufe in der A-​Jugend-​Bundesliga, deren coronabedingt unterbrochene Saison nach Ostern fortgesetzt werden soll. Damit soll Immers rasanter Aufstieg noch längst nicht beendet sein.

