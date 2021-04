Fiale steht wieder an ihrem alten Platz am Münster

Fotos: esc

Im Rahmen der großen Sanierungs– und Restaurierungsmaßnahmen am Heilig-​Kreuz-​Münster gibt es immer wieder interessante und berichtenswerte Aktivitäten der Münsterbauhütte. In den vergangenen Tagen zum Beispiel wurde eine Fiale wieder an ihren angestammten Platz an der unteren Galerie gebracht und dort befestigt.

Dienstag, 06. April 2021

Nicole Beuther

24 Sekunden Lesedauer



Sie wurde schon im Spätsommer des vergangenen Jahres dort entfernt und in drei Stücke geteilt in die Münsterbauhütte gebracht. Die Leiterin der Münsterbauhütte, Adelheid Maria Weber, erklärt den Standort weiter: „Die Fiale sitzt auf dem südlichen Strebepfeiler am Chor.“





Auf was bei den Arbeiten geachtet werden musste, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



386 Aufrufe

96 Wörter

6 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb