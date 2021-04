Warum Frederick Brütting sich in Aalen bewirbt

Man habe ihm ja schon bei seiner ersten Wahl 2011 unterstellt, das Amt in Heubach nur als Sprungbrett zu betrachten, erinnert sich Frederick Brütting. Nun seien es aber doch zehn Jahre geworden. Beim Redaktionsbesuch am Dienstag bei der Rems-​Zeitung erläuterte der Rosenstein-​Bürgermeister, warum er sich nun als OB in seiner Quasi-​Heimatstadt Aalen bewerben wird, wie die RZ bereits am Samstag berichtete.

„Ich habe mich bewusst für die Kommunalpolitik entschieden und deshalb meine SPD-​Ämter auf Landesebene schon lange abgegeben“, fährt Brütting fort. Allerdings sei er grundsätzlich der Ansicht, dassoderJahre im Amt zu lange seien. Man dürfe sich nicht unverzichtbar machen. Politik lebe vom Wechsel. Was ihn zu der Kandidatur bewegt hat, welches Potenzial er in Aalen sieht und warum er keine Bedenken wegen des häufig sehr zerstrittenen Gemeinderates hat, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

