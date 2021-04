60 -​jähriger unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein am Steuer

Symbol-​Foto: gbr

Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss setzte sich ein 60 -​Jähriger im Rems-​Murr-​Kreis ans Steuer. In Weißach im Tal wurde er von der Polizei kontrolliert, nachdem er zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Sein Versuch, heimlich ein Päckchen Marihuana wegzuwerfen, nutzte ihm nichts.

Mittwoch, 07. April 2021

Gerold Bauer

45 Sekunden Lesedauer



17

60

100

60

Eine Backnanger Polizeistreife beschlagnahmte laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle weggeworfenes Marihuana. Die Streife befand sich gegenUhr in Mittelbrüden, als ein vorausfahrender Autofahrer an einem Fußgängerüberweg nicht anhielt, obwohl zwei Jugendliche dort erkennbar die Straße queren wollten. Auch weil der Autofahrer im weiteren Verlauf in Schlangenlinien gefahren war, sollte das vorausfahrende Fahrzeug gestoppt werden. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte der Autofahrer zunächst nicht und stoppte erst in Weissach im Tal in einem dortigen Hinterhof. Beim Aussteigen des-​jährigen Autofahrers nahmen die Polizisten umgehend Geruch von Marihuana wahr. Während der Polizeikontrolle versuchte der Autofahrer unbemerkt ein Päckchen aus seinem Auto zu werfen, indem sich wie es sich später herausstellte, ca.Gramm Marihuana befanden. Der-​Jährige stand vermutlich unter Drogeneinwirkung. Untersuchungen dahingehend wurden durchgeführt. Zudem Fahrerlaubnis. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Eingehende Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

