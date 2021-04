Corona-​Tests in Firmen um Infektionsketten zu verhindern

Überall, wo sich mehrere oder gar viele Menschen einen Raum teilen müssen, könnte sich ein Corona-​Hotspot bilden. Dies gilt natürlich nicht zuletzt für den Arbeitsplatz. Immer mehr Firmen sorgen deshalb dafür, dass ihre Mitarbeiter regelmäßg getestet werden — unter anderem die RZ, bei der ein mobiles Labor diesen Teil des Arbeitsschutzes übernommen hat.

Arbeitsplätze sollen so beschaffen sein, dass davon keine Gefahr für die Gesundheit der Beschäftigten ausgeht. Neben dem klassischen Arbeitsschutz durch Absauganlagen für Emissionen, Handschuhen und Brillen zum Schutz vor mechanischen Verletzungen oder vor der Einwirkung chemischer Substanzen etc. spielt mittlerweile der Infektionsschutz eine sehr wichtige Rolle im Arbeitsleben. Denn wenn sich mehrere Mitarbeiter in der Firma mit dem Corona-​Virus anstecken, kann dies aufgrund der dann nötigen Quarantäne ganze Abteilungen beziehungsweise im schlimmsten Fall bei einem kleineren Betrieb die gesamte Produktion lahmlegen.





Einblicke, welche unterschiedlichen Strategien es für Firmen gibt, vermittelt die RZ in der Ausgabe vom 8 . April!



