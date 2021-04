Impfen rund um den Rosenstein

Fotos: Gerhard Nesper

Damit auch in Heubach das Impfen der dort wohnenden über 80 jährigen Bürgerinnen und Bürger reibungslos vonstatten geht, hatte die Stadt bereits im vorigen Monat deren Impfwilligkeit abgefragt und danach Termine vergeben.

Mittwoch, 07. April 2021

Gerhard Nesper

80

Bei einem gemeinsamen Pressetermin mit den Bürgermeistern der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein Adrian Schlenker, Jürgen Stempfle und Peter Lang begrüßte Frederick Brütting die Gäste und erklärte, dass man, um die Infrastruktur effektiv zu nutzen und mit den Impfungen schnell weiterzukommen, auch den überJährigen der übrigen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein Bartholomä, Böbingen, Heuchlingen und Mögglingen ein Impfangebot in der Heubacher Stadthalle gemacht habe. Er habe sich mit seinen Kollegen kurzfristig darauf verständigt, diese Impfstraße gemeinsam zu nutzen, um Zeit und Aufwand einzusparen, damit nicht in jeder Gemeinde extra ein Impfzentrum aufgebaut werden müsse. Ein ausführlicher Bericht steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

