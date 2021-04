Kassenbons sind bis zu 300 Euro wert

Der Einzelhandel in Gmünd will sich nicht von der Pandemie in die Knie zwingen lassen. Stattdessen sollen kreative Ideen vor Augen führen, dass es sich trotz aller Einschränkungen lohnt, lieber vor Ort als beim Online-​Riesen einzukaufen. Noch bis 30 . Mai läuft eine Aktion, bei der Kundinnen und Kunden mit ihren Kassenbons bis zu 300 Euro gewinnen können.

Der Handels– und Gewerbeverein, die Touristik– und Marketing GmbH, die Initiative Pro Gmünd und weitere Akteure wollen Kundinnen und Kunden für ihre Treue zu Gmünder Läden belohnen. Gerne hätte man dieses Kassenbon-​Gewinnspiel natürlich zu Zeiten gestartet, in denen offene Geschäfte und Gastronomie bereits das volle Programm beim Einkaufsbummel möglich gemacht hätten.





Wie das Gewinnspiel funktioniert, wird in der RZ vom 7 . April beschrieben!



