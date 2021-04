Rotenhar-​Frickenhofen: Straßenausbau verzögert sich

Der Straßenausbau zwischen Rotenhar und Frickenhofen wird von den dort wohnenden Menschen heiß ersehnt und hätte eigentlich nach Ostern auch beginnen sollen. Eine Nachfrage der Bürgerinitiative ergab, dass sich der Baubeginn noch verzögert.

Mittwoch, 07. April 2021

Gerold Bauer

Die Bürgerinitiative erfuhr auf Nachfrage, dass die Gemeinde zwischen Frickenhofen und Rotenhar vor dem Straßenbau erst eine Wasserleitung neu verlegen muss und sich deshalb der Beginn der Arbeiten verzögere. Das Regierungspräsidium wolle nun die Ausschreibung Anfang April veröffentlichen. Unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stehen, sollen die Bauarbeiten im Juni beginnen.







Was sich in Sachen gewünschter Fuß– und Radweg in diesem Bereich tut, steht am 7 . April in der RZ!



