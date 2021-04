Normannia Gmünd: U-​ 19 -​Spieler Luca Uhl bekommt Vertrag für erste Mannschaft

Foto: RZ

Beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd erhält Luca Uhl aus der eigenen U 19 einen Vertrag für die erste Mannschaft und rückt damit in das Verbandsliga-​Team von Trainer Zlatko Blaskic.

Donnerstag, 08. April 2021

Alex Vogt

Der Sportliche Leiter des. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, betont immer wieder, „dass wir Spielern aus der eigenen Jugend die Chance bieten wollen, sich bei uns zu entwickeln.“ Durch den aktuell immer noch andauernden Lockdown mit der langen Spielpause ist es nun naturgemäß äußerst schwierig, die Entwicklung der U-​-​Spieler zu verfolgen und entsprechend zu belohnen.„Luca war bei uns schon während der gesamten Vorbereitung auf die Saison/​dabei. Wir sind davon überzeugt, dass er mit regelmäßigem Training auf diesem Niveau den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, so Fichter. Stand jetzt ist es Luca Uhl, der seine Chance genutzt hat und auch bei Spielen der UWerbung für sich gemacht hat. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass für die neue Spielzeit noch weitere Spieler aus der eigenen A-​Jugend in den Kader der ersten Mannschaft aufrücken werden.Der-​jährige Luca Uhl ist bereits seit der D-​Jugend bei der Normannia. Sein derzeitiger Trainer Christoph Kunze bewertet ihn wie folgt: „Luca ist in allen bisherigen Spielzeiten, seit er bei uns spielt, immer ein Führungsspieler gewesen. Er ist ein technisch starker Spieler mit viel Spielwitz. Für seine Einstellung spricht auch, dass er in dieser Saison zusammen mit Janino Cudazzo die Uder Normannia trainiert.“Auch sein künftiger Trainer Zlatko Blaskic hat sich ein Bild von Uhl gemacht: „Luca hat bereits in der Sommer-​Vorbereitung angedeutet, dass viel Potenzial in ihm steckt. Offensiv kann er viele Positionen abdecken und gerade diese Tatsache macht ihn zu einem interessanten jungen Spieler. Er muss sich im Männerfußball freischwimmen und jedes Training nutzen, um weiter zu lernen.“

